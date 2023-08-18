سعر ومواصفات «ميتسوبيشي ميراج» موديل 2023

أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى لـ«ميتسوبيشي»، عن زيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 535 565 القيمة بالألف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي ميراج

وزودت « » بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرمل EBD- نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات- نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS- نظام منع التشغيل والحماية من السرقة- حلقات تثبيت سفلية وأربطة ISO-FIX لمقاعد الأطفال».

وتقدم طرازات ميتسوبيشي ميراج بالعديد من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «عجلة القيادة آلية المؤازرة- عجلة القيادة قابله للتعديل- مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق- حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات- حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي- مرآة تعتيم داخلية- شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون- مؤشر تحذير السرعة- خاصية تنبية السائق لحزام الأمان- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق- تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم- وغيرها».

وتحتوى «ميراج» على بعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومن بينها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الانعكاس- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب خلفية- إكصدام أمامي بنفس لون السيارة- شبكة أمامية مطعمة بالكروم- شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر- إكصدام خلفي بنفس لون السيارة- مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة- مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي- وغيرها».