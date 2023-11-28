سعر ومواصفات «ميتسوبيشي ميراج» موديل 2024

أعلنت شركة «دايموند موتورز» وكيل «ميتسوبيشي» في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة في السوق المحلية.
أسعار ميتسوبيشي ميراج 2024
|الفئة
|السعر
|High Line
|685
وتقدم «ميراج» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.
وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرمل EBD- نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات- نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS- نظام منع التشغيل والحماية من السرقة- حلقات تثبيت سفلية وأربطة ISO-FIX لمقاعد الأطفال».
ودعمت طرازات ميتسوبيشي ميراج بالعديد من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «عجلة القيادة آلية المؤازرة- عجلة القيادة قابله للتعديل- مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق- حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات- حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي- مرآة تعتيم داخلية- شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون- مؤشر تحذير السرعة- خاصية تنبية السائق لحزام الأمان- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق- تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم- وغيرها».
وتحتوي «ميراج» على بعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومن بينها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الانعكاس- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب خلفية- إكصدام أمامي بنفس لون السيارة- شبكة أمامية مطعمة بالكروم- شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر- إكصدام خلفي بنفس لون السيارة- مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة- مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي- وغيرها».