سعر ومواصفات «ميتسوبيشي ميراج» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

صعدت أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بقيمة بلغت 15ألف جنيه خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 445 460 القيمة بألالف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي ميراج

وتزود «ميراج» بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات

ميراج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي- نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرمل EBD- نظام تعزيز قوة الفرامل – نظام التحكم النشط بالثبات- نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS- نظام منع التشغيل والحماية من السرقة- حلقات تثبيت سفلية وأربطة ISO-FIX لمقاعد الأطفال».

وتقدم السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «عجلة القيادة آلية المؤازرة- عجلة القيادة قابله للتعديل- مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق- حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات- حاجب شمس بجهة الراكب الأمامي- مرآة تعتيم داخلية- شاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون- مؤشر تحذير السرعة- خاصية تنبية السائق لحزام الأمان- نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق- تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم- وغيرها».

ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات الخارجية ومن بينها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الانعكاس- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب أمامية- مصابيح ضباب خلفية- إكصدام أمامي بنفس لون السيارة- شبكة أمامية مطعمة بالكروم- شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر- إكصدام خلفي بنفس لون السيارة- مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة- مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي- وغيرها».