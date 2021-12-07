سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 430 إلى 555 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2022 الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 465 ألفًا، والفئة الثالثة «Instyle» بـ505 ألفًا، والفئة الرابعة «Infinity» بنحو 555 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر.

ينتمي طراز «ميتسوبيشي إكليبس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4405 مم العرض 1805 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات





مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022

تقدم طرازات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».



ميتسوبيشي اكليبس كروس 2022

دعمت سيارات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

تقدم طرازات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – على جميع التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات للركن، وبدالات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

تزيد الفئة الرابعة عن باقى الفئات الأخرى؛ ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ورادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».