سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2024

أعلنت شركة «دايموند موتورز» وكيل «ميتسوبيشي» في مصر، عن أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 والتى يتم تقديمها عبر 4 فئات في السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024

الفئة السعر Insport مليون و300 ألف Inspire مليون و365 ألف Instyle مليون و425 ألف Infinity مليون و495 ألف

ودعمت طرازات «إكليبس» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «إكليبس كروس» بمجموعة من ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

ودعمت طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

وتحتوى «إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، منها «7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».