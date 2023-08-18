سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2023

أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 بقيمة تتراوح 40 إلى 75 ألف جنيه، لبعض الفئات خلال أغسطس الحالى.

أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Insport مليون و80 ألف مليون و120 ألف Inspire مليون و140 ألف مليون و185 ألف Instyle مليون و190 ألف مليون و245 ألف Infinity مليون و240 ألف مليون و315 ألف

وزودت طرازات «إكليبس» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «إكليبس كروس» بمجموعة من ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC – التحكم في الجر، خاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، سبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، مرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

وزودت طرازات «إكليبس كروس» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED ، وكاميرا خلفية، وغيرها».

ودعمت «إكليبس كروس» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، من بينها «حساسات للركن، وبدلات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، منها «7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، و رادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها» .