سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

قفزت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Midine 730 760 Highline 770 800

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» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

وتقدم «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح أمامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».