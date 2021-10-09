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سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 325 إلى 350 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 7:19 م, السبت, 9 أكتوبر 21 7:19 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022 الفئة الأولى «Midline» بقيمة 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Highline» بنحو 350 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

ينتمى طراز «إكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ميتسوبيشي اكسباندر 2021

الأبعاد الخارجية

الطول4475 مم
العرض1750 مم
الارتفاع1695 مم
سعة الشنطة الخلفية220 لترًا
سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2022

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر 2022

تقدم سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD».

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وزُودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات مطر، ومكيّف هواء، ومقاعد قماش، وسبويلر خلفي، وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- مشغل- MP3- مدخل USB، وغيرها.

سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2022

ميتسوبيشي إكسباندر 2022

دعمت طرازات «ميتسوبيشي اكسباندر 2022»- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية إدارة المحرك دون مفتاح، ومفتاح ذكى، وإمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وشاشة وسائط تعمل باللمس مع وجود كاميرا خلفية، وريموت كنترول، وغيرها».

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سعر ميتسوبيشي اكسباندر 2022
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بقلم أحمد عوض

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