سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2023

قفزت إلى مليون و160 ألف جنيه

سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2023
المال - خاص

المال - خاص

8:40 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23

حددت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة تتراووح بين مليون و100 ألف، إلى مليون و160 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «دايموند موتورز» وكيل «ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Midineمليون و20 ألفًامليون و100 ألف
Highlineمليون و80 ألفًامليون و160 ألفًا

تزود «إكسباندر» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

وتقدم «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح امامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».

المال - خاص

المال - خاص

8:40 م, الأربعاء, 20 ديسمبر 23