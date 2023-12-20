سعر ومواصفات «ميتسوبيشي إكسباندر» موديل 2023

حددت أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2023 بقيمة تتراووح بين مليون و100 ألف، إلى مليون و160 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «دايموند موتورز» وكيل «ميتسوبيشي» في مصر.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Midine مليون و20 ألفًا مليون و100 ألف Highline مليون و80 ألفًا مليون و160 ألفًا

تزود «إكسباندر» بمحرك رباعى الأسطوانات 1500 سى سي، ينتج قوة 104 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة قيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية».

وتقدم «إكسباندر» ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – زجاج كهربائي – لوحة عدادات – تكييف هواء».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة- شاشة وسائط 5 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وزودت «إكسباندر» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها «مصابيح ضباب أمامية – حساسات مصابيح امامية – مصابيح خلفية led – أضواء نهارية LED – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم جنوط 16 بوصة».