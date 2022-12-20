سعر ومواصفات «ميتسوبيشي أتراج 2023» في مصر

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي»، عن أحدث أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار ميتسوبيشي أتراج 2023

الفئة السعر A/T 350 القيمة بألاف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4305 مم العرض 1670 مم الارتفاع 1515 مم

مواصفات ميتسوبيشي أتراج 2023

وتنتمي «أتراج» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، يخرج قوة 76 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT”.

وزودت طرازات ميتسوبيشي أتراج بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – الفرامل المانعة للانغلاق ABS – نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD – نظام الفرملة المساعدة BA – نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS – نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC – نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA – شدادات لأحزمة الأمان».

التجهيزات الخارجية

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح ضباب خلفية – مصباح التوقف LED – إكصدام أمامي بنفس لون السيارة – شبكة أمامية مطعمة بالكروم – شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر – إكصدام خلفي بنفس لون السيارة – مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة – مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي – جنوط 15 بوصة».

التجيهزات الدخلية

وتقدم طرازات «أتراج» بعدد من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها «عجلة القيادة ألية المؤازرة – عجلة القيادة قابله للتعديل – مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق – حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات – مراّه تعتيم داخلية – لوحة أجهزة القياس والبيان المركزية (أسود لامع) – شاشة لعرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللون) – مؤشر تحذير السرعة – خاصية تنبية السائق لحزام الأمان – نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق – تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم – وغيرها».

ألوان ميتسوبيشي أتراج 2023

وتعرض طرازات ميتسوبيشي أتراج عبر مجموعة من الألوان المتعددة؛ كالنحو التالي: «أبيض، أسود، فضي، رمادي، أزرق وبنفسجي وأحمر».