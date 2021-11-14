سعر ومواصفات «لادا جرانتا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 174 إلى 204 آلاف جنيه

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن أسعار سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 174 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 194 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T LB» بـ204 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى.

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

مواصفات لادا جرانتا 2022

زودت سيارات «لادا جرانتا» الفئة الأولى «M/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعد للفرامل BAS».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، وغيرها».

لادا جرانتا 2022

تقدم طرازات «جرانتا» فئة «A/T» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

ألوان لادا جرانتا

تقدم سيارات «جرانتا» عبر مجموعة من الألوان التى تتناسب مع متطلبات العملاء ومنها «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود، وغيرها».