سعر ومواصفات «كيا سورينتو» موديل 2023

تقدم سيارات كيا سورينتو موديل 2023 عبر فئتين بأسعار رسمية تبدأ 2 مليون و150 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأخر قائمة سعرية صادرة عن الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلي لـ«

أسعار كيا سورينتو 2023

الفئة السعر Highline 2 مليون و150 ألف جنيه Topline 2 مليون و400 ألف جنيه

مواصفات كيا سورينتو 2023

» في مصر.

وتقدم طرازات كيا

بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو” ينتج قوة 230 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وزودت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانغلاق ABS – توزيع إليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – وسائل مساعدة للاتزان – مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام تنبيه السائق – مساعد فرامل اليد – تشغيل محرك السيارة عن بعد».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، منها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة – مرآ داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

وتقدم «سورينتو» بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية – زجاج معتم – مخارج عادم مزدوجة – جنوط 19 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «8 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10.25 بوصة مع إمكانية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي” – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».