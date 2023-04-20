سعر ومواصفات «كيا سبورتاج 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

تطرح الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» في مصر، سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 عبر 5 فئات بأسعار تبدأ من مليون و90 ألف جنيه فى السوق المحلية.
أسعار كيا سبورتاج 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|LX
|990 ألف
|مليون و90 ألف
|EX
|مليون و80 ألف
|مليون و190 ألف
|H/L
|مليون و180 ألف
|مليون و330 ألف
|T/L
|مليون و280 ألف
|مليون و430 ألف
|GT
|مليون و350 ألف
|مليون و500 ألف
مواصفات كيا سبورتاج 2023
وتزود «
ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».
وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».
وزودت طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».
ويوضح البورشور التالي، المواصفات التفصيلية لسيارات كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر: