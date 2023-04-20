سعر ومواصفات «كيا سبورتاج 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

تطرح الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» في مصر، سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 عبر 5 فئات بأسعار تبدأ من مليون و90 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أسعار كيا سبورتاج 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد LX 990 ألف مليون و90 ألف EX مليون و80 ألف مليون و190 ألف H/L مليون و180 ألف مليون و330 ألف T/L مليون و280 ألف مليون و430 ألف GT مليون و350 ألف مليون و500 ألف

مواصفات كيا سبورتاج 2023

وتزود «

» بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وزودت طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

ويوضح البورشور التالي، المواصفات التفصيلية لسيارات كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر: