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سعر ومواصفات «كيا سبورتاج 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

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قفزت إلى 1.5 مليون جنيه

سعر ومواصفات «كيا سبورتاج 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

10:00 م, الخميس, 20 أبريل 23

تطرح الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» في مصر، سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 عبر 5 فئات بأسعار تبدأ من مليون و90 ألف جنيه فى السوق المحلية.

أسعار كيا سبورتاج 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
LX990 ألفمليون و90 ألف
EXمليون و80 ألفمليون و190 ألف
H/Lمليون و180 ألفمليون و330 ألف
T/Lمليون و280 ألفمليون و430 ألف
GTمليون و350 ألفمليون و500 ألف
كيا سبورتاج 2023

مواصفات كيا سبورتاج 2023

وتزود «

سبورتاج
» بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وزودت طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

ويوضح البورشور التالي، المواصفات التفصيلية لسيارات كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر:

المال - خاص

المال - خاص

10:00 م, الخميس, 20 أبريل 23