سعر ومواصفات «كيا سبورتاج 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا»، أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2022 والتي يتم تقديمها عبر 5 فئات في السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى.

أسعار كيا سبورتاج 2022

الفئة السعر القديم السعر الجديد LX 679.9 789.9 EX 719.9 829.9 H/L 789.9 929.9 T/L 849.9 مليون و10 آلاف GT 879.9 مليون و70 ألفًا القيمة بألالف جنيه

وينتمى طراز «سبورتاج» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

مواصفات كيا سبورتاج

دعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية- فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل- نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى- نظام مراقبة ضغط الاطارات- برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات- برنامج تدعيم الفرامل- فرامل يد إلكترونية- حساسات ركن خلفية- نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وتقدم السيارة مصابيح ضباب أمامية- مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك- مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون- عوارض تحميل فوق سقف السيارة- حساس إضاءة- فتحة سقف بانوراما- جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

وزُودت سيارات كيا سبورتاج ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك- خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق- مثبت سرعة- كاميرا خلفية- لوحة عدادات ديجيتال- فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا- مرآة ذاتية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى- راديو، وعدد 6 سماعات- وصلة USB- بلوتوث- خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو- تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة- التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».