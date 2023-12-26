سعر ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2024

قفزت إلى 2 مليون و190 ألف جنيه

سعر ومواصفات «كيا سبورتاج» موديل 2024
المال - خاص

المال - خاص

2:59 م, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23

أقرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل «كيا» في مصر، زيادات في أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2024 بقيمة بلغت 190 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار كيا سبورتاج 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
LXمليون و520 ألفمليون و710 آلاف
EXمليون و640 ألفمليون و830 ألف
H/Lمليون و790 ألفمليون و980 ألف
T/Lمليون و920 ألف2 مليون و110 آلاف
Special Editionمليون و970 ألف2 مليون و160 ألف
GT2 مليون جنيه2 مليون و190 ألف

وتقدم «سبورتاج» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتأتى «سبورتاج» بنظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وتقدم طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

المال - خاص

المال - خاص

2:59 م, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23