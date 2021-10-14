سعر ومواصفات «فيات 500X» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 409.9 إلى 509.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات «فيات 500X» موديل 2022 الفئة الأولى «Entry» بنحو 409.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بـ454.9 ألفُا، والفئة الثالثة «Sport» بـ509.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «داینامكس للتوزیع» الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية «فيات» فى مصر.

وينتمي طراز «فيات 500X» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4273 مم العرض 1796 مم الارتفاع 1608 مم سعة الشنطة الخلفية 351 لتر

مواصفات فيات 500X موديل 2022

وتقدم طرازات «فيات 500X» – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من ” 8 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد و آبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.



فيات 500X موديل 2022

دعمت سيارات «فيات 500X» موديل 2022 – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحديد المواقع GPS، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسات مطر، وغيرها».

وزودت طرازات «فيات 500X» الفئة الثالثة «Sport» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 170 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 9 سرعات “أوتوماتيك”.

وتعتمد تلك الفئة على منظومة الدفع الكلي، وتتسارع تلك الفئة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.5 ثانية.