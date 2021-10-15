سيــارات

سعر ومواصفات «فيات 500» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 339.9 إلى 379.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:01 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 3:01 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، أسعار سيارات «فيات 500» موديل 2022 الفئة الأولى «Panorama» بقيمة 339.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «CABRIO» بنحو 379.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

وتعتمد «فيات 500» على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

فيات 500

الأبعاد الخارجية

الطول3546 مم
العرض1627 مم
الارتفاع1488 مم
سعة الشنطة الخلفية185 لترًا
فيات 500

مواصفات فيات 500 موديل 2022

زُودت سيارات «فيات 500» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وونظام مراقبة ضغط الإطارات».

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ودُعمت بمجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، ومكيف هواء أتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».

فيات 500
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بقلم المال - خاص

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