سعر ومواصفات «فيات 500» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 339.9 إلى 379.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فيات» في مصر، أسعار سيارات «فيات 500» موديل 2022 الفئة الأولى «Panorama» بقيمة 339.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «CABRIO» بنحو 379.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

وتعتمد «فيات 500» على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3546 مم العرض 1627 مم الارتفاع 1488 مم سعة الشنطة الخلفية 185 لترًا

مواصفات فيات 500 موديل 2022

زُودت سيارات «فيات 500» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودُعمت بمجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، ومكيف هواء أتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط 15 بوصة، وغيرها».