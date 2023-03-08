سعر ومواصفات «فيات تيبو 2023» بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

قفزت أسعار سيارات فيات تيبو موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 20 إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات».

أسعار فيات تيبو 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 624.9 649.9 Mid 684.9 709.9 High-Line 719.9 744.9 القيمة بألالف جنيه

أسعار فيات تيبو هاتشباك 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Entry 684.9 704.9 High-Line 769.9 794.9 القيمة بألالف جنيه

مواصفات فيات تيبو 2023

وتزود «تيبو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «تيبو» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكيف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصيه التعتيم- عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وزودت «تيبو» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل AUX – مدخل USB- التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – شاحن محمول لاسلكي – غيرها».