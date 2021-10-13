سيــارات

سعر ومواصفات «فيات تيبو» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 279.9 إلى 349.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 1:02 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 1:02 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيات» في مصر، أسعار سيارات «فيات تيبو» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T Entry» بقيمة 279.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Mid» بنحو 319.9 ألف داخل السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات «فيات تيبو» فئة الهاشتباك «Entry» بنحو 299.9 ألف جنيه، وفئة «H/L» بسعر 349.9 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالى.

تقدم سيارات «فيات تيبو A/T» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر فيات تيبو 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4532 مم
العرض1792 مم
الارتفاع1497 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لتر
فيات تيبو موديل 2022

مواصفات فيات تيبو 2022

زودت سيارات «فيات تيبو A/T» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T Entry» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى على شاشة وسائط تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX، وغيرها»

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  • فيات تيبو موديل 2022
  • فيات تيبو موديل 2022

فيات تيبو 2022

دعمت طرازات «فيات تيبو» فئة «A/T Mid» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجهاز تحديد المواقع (GPS)، و مرايات قابلة للطي، وخاصية تشغيل تلقائي للمصابيح الأمامية، تكييف هواء أوتوماتيك، وطاقم اكسسوارات من الكروم، ومسند يد خلفي، وجنوط 17 بوصة».

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زودت سيارات «تيبو» الفئة الأعلى «H/L» على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبلوتوث، ومخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح أمامية زينون مع إضاءة نهارية LED، وشاشة وسائط تعمل باللمس 7 بوصة، وغيرها».

فيات تيبو موديل 2022
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بقلم أحمد عوض

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