Loading...

سعر ومواصفات «فولكس فاجن جولف» موديل 2023

Loading...

تقدم بفئة واحدة بسعر مليون و290 ألف جنيه

سعر ومواصفات «فولكس فاجن جولف» موديل 2023
أحمد عوض

أحمد عوض

2:07 ص, الأربعاء, 10 مايو 23

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف الوكيل المحلى للعلامات التجارية «أودي، وفولكس فاجن»، عن أسعار سيارات فولكس فاجن جولف موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

أسعار فولكس فاجن جولف 2023

الفئةالسعر
Lifeمليون و290 ألف جنيه
القيمة بألالف جنيه

تزود «فولكس فاجن جولف» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «جولف» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA- نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – نظام إيموبليزر ضد السرقة – مساعد ركن – كاميرا خلفية – أنظمة المساعدة على التلال HA – وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

2:07 ص, الأربعاء, 10 مايو 23