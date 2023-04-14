سعر ومواصفات «فولكس فاجن جولف» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «أودي، وفولكس فاجن»، عن أحدث أسعار سيارات فولكس فاجن جولف التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة داخل السوق المحلية.

أسعار فولكس فاجن جولف

الفئة السعر Life مليون و290 ألف جنيه

ويذكر أن الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف كانت أقرت زيادات في أسعار طرازات «فولكس فاجن جولف» بقيمة بلغت 180 ألف جنيه خلال الشهر الماضى.

الأبعاد الخارجية

الطول 4258 مم العرض 1799 مم الارتفاع 1492 مم سعة الشنطة الخلفية 380 لتر

تزود «جولف» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «جولف» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA- نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – نظام إيموبليزر ضد السرقة – مساعد ركن – كاميرا خلفية – أنظمة المساعدة على التلال HA – وغيرها».