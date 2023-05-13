سعر ومواصفات «فولكس فاجن تي روك» موديل 2023

أعلنت الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ«فولكس فاجن» في مصر، عن أسعار سيارات فولكس فاجن تي روك موديل 2023 التي يتم تقديمها عبر فئة واحدة واحدة في السوق المحلية.

أسعار فولكس فاجن تي روك 2023

الفئة السعر R-line مليون و450 ألف جنيه

تزود «

» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل ثماني السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مرتقبة ضغط الإطارات TCS – فرامل يد كهربائية ESP – نظام مراقبة الجر TCS – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مانع سرقة العجلات – قفل تعليق العجلات الخلفية EDL».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات وعوامل المساعدة الأخرى، ومن أبرزها «وضع القيادة البيئية ECO – مثبت ومحدد سرعة – مساعد الفرامل الفجائية BA – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات HA – نظام تنبية السائق – مساعد ركن – كاميرا خلفية».

وزودت «فولكس فاجن تي روك» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكييف ثنائي المناطق مزودة بفتحات تهوية للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة القيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

ودعمت «فولكس فاجن تي روك» بالعديد من التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية led – حساسات للمصابيح الأمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات – زجاج معتم».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية الاتصال عبر الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو، وأبل كار بلاي” – 6 مكبرات صوتية – مدخل Type-C، وغيرها».