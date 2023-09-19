سعر ومواصفات «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2023

تعرض سيارات «فولكس فاجن تيجوان» موديل 2023 عبر فئة واحدة، بسعر مليون و750 ألف جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لآخِر قائمة سعرية صادرة عن الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، الوكيل المحلى لـ«فولكس فاجن» في مصر.

أسعار فولكس فاجن تيجوان 2023

الفئة السعر R-Line مليون و750 ألف جنيه

وتقدم «تيجوان» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «تيجوان» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية- فرامل مانع للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP- نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX- أنظمة المساعدة على التلال HA- مساعد ركن- كاميرا خلفية- مساعد الفرامل الفجائية BA- مثبت ومحدد سرعة- أنظمة مراقبة الإطارات- حساسات ركن خلفية- نظام تنبيه السائق».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات فى المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة دون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا- تكييف ثلاثى المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية- سخانات بالمقاعد الأمامية- مقعد السائق كهربائي مزود بخاصية الذاكرة- إمكانية طي المقاعد الخلفية- مسند يد خلفي- لوحة عدادات رقمية- مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى- عجلة القيادة متعددة المهام- فتحة سقف بانوراما».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 8 بوصة- إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي- بلوتوث- التحكم فى الراديو عبر عجلة القيادة، وغيرها».

وزودت طرازات «تيجوان» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية led- إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية- حساسات مطر للمساحات الأمامية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج معتم».