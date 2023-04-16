سعر ومواصفات «فولكس فاجن باسات» بعد الزيادات الأخيرة

حددت أسعار سيارات فولكس فاجن باسات موديل 2022 الفئة الأولى «Trend Line» بقيمة مليون و350 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort line» بنحو 1.5 مليون جنيه فى السوق المحلية، وذلك وفقًا لأخر قائمة سعرية صادرة عن الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي» في مصر.

وتزود طرازات «باسات» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي” تيربو” ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية عن «فولكس فاجن»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت «باسات» بمجموعة من المواصفات ووسوائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – مساعد الفرامل الفجائية BA – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – مساعد ركن – مثبت وحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام تنبيه السائق».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائي مزودة بخاصية الذاكرة – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – مرآة داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة المهام».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «8 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية الربط عبر الهواتف المحمولة من خلال التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو” و”آبل كار بلاي” – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – وغيرها».

وتقدم طرازات «باسات» ببعض التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – فتحة سقف بانوراما».