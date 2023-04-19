سعر ومواصفات «فورد فوكاس 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023 بقيمة بلغت 30 ألف جنيه لبعض الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل المعتمد للعلامة التجارية «فورد» في مصر.

أسعار فورد فوكاس 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Trend 775 805 Connected 4 DR 805 835 Connected 5 DR 795 825 Titanium 4 DR 840 870 Titanium 5 DR 835 865 القيمة بألالف جنيه

وتزود «فوكاس» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات «فورد فوكاس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».

وزودت «فوكاس» ببعض الكماليات الأخرى من بينها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية – زجاح كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».