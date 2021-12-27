سعر ومواصفات «فورد فوكاس 2022» فى مصر

تقدم بأسعار تبدأ من 370 إلى 480 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات «فورد فوكاس» موديل 2022 الفئة الأولى «Trend» بنحو 370 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Connected 4 DR» بـ400 ألف، والفئة الثالثة «Connected 5 DR» بـ390 ألفًا، والفئة الرابعة «Titanium» بـ435 ألفًا، والفئة الخامسة «Titanium X» بـ480 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فورد» فى مصر.

وأوضحت شركة «أوتو جميل» أنه تم تغيير فترة الضمان على السيارة من عامين بدون حد أقصى للكيلومتر، إلى ثلاث سنوات أو قطع مسافات تصل إلى 100 ألف كيلو أيهما أقرب.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم طرازات «فوكاس 2022» بتقنية النانو سيراميك لحماية الهيكل الخارجي للسيارة من أي خدوش سطحية، بالإضافة إلى حماية طلاء المركبة من تأثير العوامل الخارجية ومن أبرزها “السوائل، والأحماض، وآثار الرمال على الطرق ، وومن أشعة الشمس والمواد المؤكسدة والصدأ وبهتان اللون.

وينتمي طراز «فوكاس» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4647 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1471 مم

مواصفات فورد فوكاس 2022

تقدم سيارات «فورد فوكاس» موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها « 6 وسائد هوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني “ESP”، وأنظمة التحكم فى الجر HLA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وفرامل كهربائية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية بإضاءة نهارية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مرايات جانبية كهربائية مع خاصية التسخين، وتزويد المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية، وزجاح كهربائي، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

فورد فوكاس موديل 2022

و دعمت طرزات «فورد فوكاس» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك، وإمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساس مطر، وغيرها».

تقدم سيارات «فوكاس» الفئة الثالثة بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وغيرها».

زودت طرازات «فورد فوكاس» الفئة الرابعة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية، و 10 مكبرات صوتية، ونظام ملاحي “GPS”، وشاشة بيانات وعدادات، ومقاعد من الجلد، وغيرها».

ألوان فورد فوكاس 2022

تقدم طرازات «فورد فوكاس» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو على التالى: