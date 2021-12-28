سعر ومواصفات «فورد ايكو سبورت 2022» في مصر

قدرت أسعار سيارات «فورد ايكو سبورت» موديل 2022 الفئة الأولى «Trend» بقيمة بلغت 332 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Sport» بنحو 377 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «أوتو جميل» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «فورد» فى مصر.

وأوضحت شركة «أوتو جميل» أنه تم تغيير فترة الضمان على السيارة من عامين بدون حد أقصى للكيلو متر، إلى ثلاثة سنوات أو قطع مسافات تصل إلى 100 ألف كيلة أيهما أقرب.

وينتمى طراز «ايكو سبورت» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 170 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فورد»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4273 مم العرض 2075 مم الارتفاع 1653 مم سعة الشنطة الخلفية 310 لترات

مواصفات فورد ايكو سبورت 2022

تقدم سيارات «فورد ايكو سبورت» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية، ومكيف هواء يدوي، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة للربط مع أجهزة هواتف المحمول عبر البلوتوث، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

فورد ايكو سبورت 2022

دعمت طرازات «ايكو سبورت» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة من دون مفتاح، وحساسات ركن خلفية، وحساسات مطر، والشبكة الامامية من الكروم، ومكيف هواء أتوماتيك، ومسند يد أمامي، مرأة ذاتية التعتيم، ونظام ملاحي GPS، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».