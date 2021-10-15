سعر ومواصفات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أسعار سيارات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022 الفئة الأولى «LS» بقيمة 426.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Premier» بنحو 489.9 ألف جنيه في السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى.

ينتمي طراز «ماليبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4925 مم العرض 1854 مم الارتفاع 1468 مم سعة الشنطة الخلفية 455 لتر

مواصفات شيفروليه ماليبو موديل 2022

تقدم سيارات «شيفروليه ماليبو» موديل 2022 – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلاتمة، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وأنظمة فرامل مانعة للانغلاق، و توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وأنظمة مساعد الطرق الصاعدة، و خاصية تثبيت مقاعد الأطفال نظام ISOFIX».

وزودت بالعديد من التجهيزات «نظام مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وزر تشغيل المحرك، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج كهرباء، ومكييف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية وتبريد فى التابلوة، ومنافذ كهربائية، عجلة القيادة قابلة للضبط والإمالة، وعازل للصوت، ونظام غلق مركزي للابواب، وريموت كنترول مزودة بإنذار وفتح الشنطة الخلفية».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مقعد السائق والراكب الأمامي يمكن التحرك في 6 اتجاهات يدويًا، ومقاعد من القماش قابلة للطي، ومسند بدي أمامي وخلفي، و إضاءة داخلية محيطة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيًا ومزودة بإشارات جانبية، ومصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية مع إمكانية التحكم في مستوى الإضاءة يدويًا إضافة إلى إضاءة توقف خلفية، ومصابيح ضباب خلفية، وحليات من الكروم، و جنوط 17 بوصة، ووغيرها».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات ال1كية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ومداخل صوت وUSB، ومخرج كهرباء 230 فولت، وتحكم من علة القيادة».

شيفروليه ماليبو 2022

زودت طرازات «ماليبو 2022» – الفئة الثانية- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وحساسات ركن أمامية، وكاميرا خلفية HD و عجلة القيادة وناقل الحركة مكسوة من الجلد، مكيف هواء أوتوماتيك مزودج».

إضافة إلى خاصية تشغيل السيارة عن بعد عبر الريموت كنترول، ومقعد السائق يمكن التحرك في 8 اتجاهات كهربائيًا مع إمكانية التحكم كهربائيًا في طي المقاعد الأمامية “القطنية”، وفرش المقاعد من الجلد، و مرايات ضم كهربائية، مرآة ذاتية التعتيم، وإمكانية التحكم في مستوى إضاءة المصابيح أوتوماتيك، ومصابيح خلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

ألوان شيفروليه ماليبو 2022

تقدم سيارات «شيفروليه ماليبو» داخل السوق المحلية عبر مجموعة متعددة من الألوان التى تتناسب مع احتياجات العملاء -كالتالي-: