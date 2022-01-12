سعر ومواصفات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022

قدرت أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الفئة الأولى «LS» بقيمة بلغت 349 ألفًا و 990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «LT» بنح 374 ألفًا و 990 جنيهًا، والفئة الثالثة «Premmiere» بـ394 ألفًا و 990 جنيهًا، والفئة الرابعة «Premmiere» سعة (7 مقاعد) بنحو 414 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

ينتمي طراز «شيفروليه كابتيفا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر “تيربو”، ينتج قوة 148 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، وتتصل بناقل حركة أتوماتيك من نوع “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4655 مم العرض 1836 مم الارتفاع 1760 مم سعة الشنطة الخلفية 847 لتر





مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022

زودت سيارات «شيفروليه كابتيفا» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر TCS، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة LEDللمصابيح – مصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وخاصة طي المقاعد – فرش والمقاعد من القماش، وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث ، وشاشة عدادات 7 بوصة، ، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها.

شيفروليه كابتيفا 2022

تقدم طرازات شيفروليه كابتيفا – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل المحرك/ إيقاف، وفتحة سقف كهربائية، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، والنظام الترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية وبلوتوث و مدخل USB، وغيرها».

زودت سيارات «شيفروليه كابتيفا 2022» – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها «وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل، وغيرها».