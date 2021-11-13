سعر ومواصفات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 205 إلى 227.5 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 205 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بنحو 211.5 ألف، والفئة الثالثة «H/L» بـ220.9 ألف، والفئة الرابعة «T/L» بـ227.5 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر.

ينتمي طراز «أوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



الأبعاد الخارجية

الطول 4597 مم العرض 1736 مم الارتفاع 1462 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

مواصفات شيفروليه أوبترا 2022

تقدم سيارات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022 فئة «A/T» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

دعمت بمجموعة التجهيزات والكماليات الأخرى «نظام ذكي لركن السيارة، ومانع لإدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

كما زودت ببعض الكماليات الأخرى ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة، ومقابض الأبواب بلون السيارة، وجهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق – إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق – طي المقاعد الخلفية، وفرش المقاعد من القماش، ومسند يد أمامي، جنوط 15 بوصة، وغيرها»

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- CD- مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».





شيفروليه أوبترا موديل 2022

تقدم طرازات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنه ا«حساسات خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفرش جلد، وامكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وصندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي، وزجاج تعتيم خلفي، مرايات جانبية بإشارات جانية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

ألوان شيفروليه أوبترا

تقدم سيارات شيفروليه أوبترا داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة التى تتناسب مع كل متطلبات العملاء؛ على النحو التالي: