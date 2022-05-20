سعر ومواصفات «شيفروليه أوبترا» موديل 2023

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» فى مصر، عن أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 فئة «H/L» بقيمة بلغت 270.5 ألف جنيه، وسعرت فئة «T/L» بنحو 277 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «شيفروليه اوبترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4597 مم العرض 1736 مم الارتفاع 1462 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

مواصفات شيفروليه أوبترا 2023

دعمت سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن بينها «نظام الذكي لركن السيارة- مانع إدارة المحرك- مصابيح ضباب أمامية وخلفية- مرايات جانبية كهربائية- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

كما زودت طرازات «أوبترا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «كمبيوتر بلوحة القيادة- مقابض الأبواب بلون السيارة- جهاز انذار لحزام الأمان لمقعد السائق- إمكانية التحكم في مستوى وضعية مقعد السائق- طي المقاعد الخلفية- فرش المقاعد من القماش- مسند يد أمامي- جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- CD مدخل USB- مخرج صوت AUX- بلوتوث- إمكانية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، وغيرها».

دعمت سيارات شيفروليه أوبترا فئة «H/L» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «حساسات خلفية – فتحة سقف كهربائية- فرش جلد- إمكانية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة- صندوق تخزين أسفل مقعد الراكب الأمامي- زجاج تعتيم خلفي- مرايات جانبية بإشارات جانبية- جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

ألوان شيفروليه أوبترا 2023

تقدم سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023 عبر مجموعة من الألوان المتعدة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: