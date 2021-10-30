سعر ومواصفات «شيري تيجو 8» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي» فى مصر، عن أسعار سيارات «شيري تيجو 8» موديل 2022 الفئة الأولى «Base/L» بقيمة بلغت 374.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 404.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «تيجو 8» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4700 مم العرض 1860 مم الارتفاع 1746 مم سعة الشنطة الخلفية 193 لترًا

مواصفات شيري تيجو 8 موديل 2022

زودت طرازات «شيري تيجو 8» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد إلكترونية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مصابيح أمامية هالوجين مزودة بخاصية تعديل مستوي الإضاءة كهربائيًّا، وإضاءة نهارية LED، وكاميرا خلفية، ومانع تشغيل المحرك، وشبكة أمامية من الكروم، وحامل سقف، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، وجنوط رياضية 18 بوصة».

شيري تيجو 8 موديل 2022

تحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى «عجلة القيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد، وتكييف هواء، وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة عدادات 7 بوصة، ومخارج USB، وإمكانية تعديل مستوي المقاعد الأمامية، وغيرها».

تقدم سيارات «تيجو 8» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «ستائر هوائية جانبية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، وكاميرا بتقنية 360 درجة، خاصية تالسخين فى المقاعد الأمامية، طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».