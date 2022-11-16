سعر ومواصفات «شيري تيجو 8 برو» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو موديل 2023، بقيمة تتراوح من 100 إلى 115 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار شيري تيجو 8 برو 2023

الفئة السعر comfort 760 القيمة بالأف جنيه

أسعار شيري تيجو 8 برو 2022

الفئة السعر comfort 755 Luxury 830 Flagship 870 القيمة بالأف جنيه

مواصفات شيري تيجو 8 برو

وتنتمي «تيجو 8 برو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» – ذات السبعة مقاعد-، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو بقوة 197 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات من طراز «DCT».

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية للمقاعد الأمامية وجانبية – فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل – نظام الثبات الإلكتروني – خاصية برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – فرامل يد إلكترونية إضافة إلى تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكتروني».

وتقدم «تيجو 8 برو» ببعض التجهيزات، ومن أبرزها «نظام مراقبة ضغط الإطارات – جهاز تحذير المسافة الخلفية مع كاميرا للرؤية الخلفية بتقنية 360 درجة – جهاز تحذير المسافة الأمامية – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – خاصية مراقبة النقاط العمياء مع القدرة على تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامى».

وزودت «تيجو 8 برو» ببعض الكماليات الأخرى، منها «خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ مع خاصية التنبيه عند الرجوع للخلف – التنبيه عند فتح الأبواب – التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – الحفاظ علي القيادة فى المسار – مرايات كهربائية الضبط – مصابيح أمامية بإضاءة LED – مصابيح خلفية LED – إشارات جانبية بالمرايات LED – مفتاح ذكى مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية إدارة المحرك عن بعد – وزجاج فاميه خلفي – حساس إضاءة أتوماتيك مع مثبت سرعة – فتح صندوق الأمتعة كهربائيًا بفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهى مكون من «شاحن هوائي للهاتف – شاشة وسائط 12.3 بوصة مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وشاشة عدادات 12.3 بوصة – عجلة قيادة متعددة المهام و بلوتوث – امكانية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًا، وغيرها».

ألوان شيري تيجو 8 برو

وتقدم طرازات «تيجو برو 8» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي: