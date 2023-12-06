سعر ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2024

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل «شيري» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 45 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالي.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد BASE LINE 830 875 HIGH LINE 890 935 القيمة بالألف جنيه

وتقدم «تيجو 7» بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

وتقدم طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكي لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتحتوي «شيري تيجو 7» – الفئة الثانية- على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».