سعر ومواصفات «شيري تيجو 7» موديل 2022

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر، أسعار سيارات «شيري تيجو 7» موديل 2022 الفئة الأولى «BASE LINE» بقيمة بلغت 295 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «HIGH LINE» بنحو 319.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4505 مم العرض 1837 مم الارتفاع 1670 مم سعة الشنطة الخلفية 414 لترًا

مواصفات شيري تيجو 7

تقدم طرازات «شيرى تيجو 7» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS، وأنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBCومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وزُودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، وزرّ تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

شيري تيجو 7 موديل 2022

دعمت سيارات «شيرى تيجو 7»- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فتحة سقف كهربائية، وامكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن، وفرش المقاعد من الجلد، وغيرها».