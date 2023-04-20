سعر ومواصفات «شيري تيجو 7» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

قفزت أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر.

أسعار شيري تيجو 7

الفئة السعر السعر الجديد BASE LINE 615 630 HIGH LINE 665 680 القيمة بالألف جنيه

وتزود «تيجو 7» بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

ودعمت طرازات شيري تيجو 7 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وزودت «شيرى تيجو 7» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».