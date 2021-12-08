سعر ومواصفات «شيري أريزو 5» موديل 2022

قدرت أسعار سيارات «شيري أريزو 5» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 188 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Baseline Leather» بنحو 207 آلاف، والفئة الرابعة «H/L» بـ220 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيري» في مصر.

ينتمي طراز «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة تستغرق 11.5 ثانية.

ويبلغ معدل متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم سعة الشنطة الخلفية 340 لترًا

مواصفات شيري أريزو 5

زودت سيارات «شيري أريزو 5»- الفئة الأولى «M/T»- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة الجر TCS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وامكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، و”مصابيح أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED”، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وYمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وطي المقاعد الخلفية، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX وUSB، والتحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة».

شيري أريزو 5 موديل 2022

تقدم سيارات «أريزو 5»- الفئة الثانية- «Baseline»بنفس التجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، إضافة إلى أن تلك الفئة زودت بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

زودت طرازات «أريزو 5» – الفئة الثالثة «H/L» – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وفرش جلد، وخاصية إنذار عدم ربط حزام الأمان لكرسي السائق، وغيرها».