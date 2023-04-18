سعر ومواصفات «شيري أريزو 5» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامة الصينية «شيري» في مصر.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 380 390 A/T 420 430 A/T HIGH LINE 445 455 القيمة بألالف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

دعمت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».