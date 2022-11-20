سعر ومواصفات «شيري أريزو 5» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شيري»، عن زيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 15 إلى 24 ألف جنيه لبعض الفئات خلال نوفمبر الحالى.

أسعار شيري أريزو 5

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 280 295 A/T 310 329 H/L 325 349 القيمة بالأف جنيه

الأبعاد الخارجية

الطول 4572 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1482 مم

مواصفات شيري أريزو 5

تنتمي «أريزو 5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلن عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات السلامة والأمان

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

التجهيزات الخارجية

زودت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

التجهيزات الداخلية

دعمت طرازات شيري أريزو 5 ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».