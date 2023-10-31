سعر ومواصفات «شانجان Uni-T» موديل 2024

طرحت مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل «شانجان» في مصر، أحدث طرازات العلامة الصينية «شانجان Uni-T» موديل 2024 عبر 3 فئات بأسعار تبدأ مليون و125 ألف جنيه في السوق المحلية.

أسعار شانجان Uni-T موديل 2024

الفئة السعر الأولى مليون و125 ألف الثانية مليون و200 ألف الثالثة مليون و290 ألف

مواصفات شانجان Uni-T

زودت «شانجان Uni-T» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 تيربو، ينتج قوة قدرها 177 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «7Speed WET DCT».

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد وستائر هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد الكترونية ذات تعليق تلقائي، بالإضافة أجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية».

ودعمت «شانجان Uni-T» ببعض التجهيزات ومن أبرزها «مراقبة النقاط العمياء مع رؤية 360° لمحيط السيارة، بالإضافة إلى خاصية تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، و والتحذير عند الخروج من الحارة المرورية، وخاصية الحفاظ على القيادة في الحارة المرورية، والتحذير عند فتح الأبواب، وخاصية الركن الأوتوماتيكي، إلى جانب التحكم الذكي في الإضاءة العالية».

وزودت السيارة بمجموعة من الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة مكسو بالجلد أو الجلد الطبيعي حسب الفئة، وزجاج سائق أوتوماتيكي أو زجاج أمامي وخلفي أوتوماتيكي، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد خلفي، وشاحن USB X3، وتكييف هواء أوتوماتيك، وثلاجة بمسند اليد الأمامي، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة، وناقل حركة الكتروني، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائياً، ووجود داعم قطنية لكرسي السائق، وسخانات بالمقاعد الأمامية».

وتقدم «شانجان Uni-T» ببعض التجهيزات الأخرى ومنها «جنوط رياضية 20 بوصة، ومقابض خارجية خفية، وفتحات شكمان مزدوجة، ومرايات كهربائية الطي، كما تتميز السيارة بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح LED خلفية، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائياً، بالإضافة إلى إضاءة أمامية نهارية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة فرامل علوية LED، وإضاءة داخلية خافتة ملونة»، وغيرها».

وتدعم السيارة بالعديد من وسائل الترفيه ومن أبرزها «مفتاح ذكي، وحساس إضاءة أتوماتيك، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، ومثبت سرعة ذكي مع الحفاظ على المسافات والحارات المرورية، وفتحة سقف كهربائية أو بانوراما ثابتة حسب الفئة، وشاحن هوائي للهاتف، وفتح صندوق الأمتعة كهربائياً، كما أنها مزودة بحساس مطر أتوماتيك، بينما تتكامل أنظمة الترفيه من خلال شاشة 10.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وخاصية عرض الهاتف على الشاشة ونظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth®️ للهاتف، وخاصية التعرف على الأوامر الصوتية، مع وجود 6 سماعات».