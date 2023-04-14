سعر ومواصفات «شانجان CS55 بلس» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «شانجان»، أحدث أسعار سيارات «شانجان CS55 بلس» التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

أسعار شانجان CS55 بلس

الفئة السعر الجديد Elite 920 ألفًا Premium 995 ألفًا Flagship مليونًا و45 ألفًا

وتزود «

بلس» بمحرك رباعى الاسطوانات سعة بمحرك 1500 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 185 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني – فرامل يدوية كهربائية EPD – نظام تجاوز الفرامل BOS».

وتقدم «شانجان CS55 بلس» ببعض التجهيزات الأخرى، من أبرزها «مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المرورية – أنظمة مراقبة الإطارات – وضع القيادة البيئية ECO – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – مساعد فرامل اليد – خاصية الكشف النقاط العمياء».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مصر للمساحات الأمامية – مرايات ضم كهربائيًّا مزودة بإشارات – جنوط رياضية 19 بوصة للفئة الأعلى».

ودعمت طرازات «شانجان CS55 PLUS» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من بينها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – تكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مقعد السائق كهربائيًّا – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من “6 مكبرات صوتية – بلوتوث – التحكم في الراديو عبر عجلة القيادة – مدخل USB – شاشة وسائط 12.3 بوصة – خاصية عرض بيانات الهاتف المحمول عبر شاشة الوسائط، وغيرها”.