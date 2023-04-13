سعر ومواصفات «شانجان CS35 بلس» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «

أسعار شانجان CS35 بلس

الفئة السعر Elite 800 PREMIUM 850 FLAGSHIP 910 القيمة بالألف جنيه

»، عن أحدث أسعار سيارات «شانجان CS35 بلس» التى يتم تقديمها عبر 3 فئات فى السوق المحلية.

وتنتمي «شانجان CS35 بلس» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات وتجهيزات الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – انظمة المساعدة على التلال HA – فرامل يدوية كهربائية EPB – أنظمة مراقبة الاطارات – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – كيف النقاط العمياء – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت طرازات «شانجان CS35 بلس» ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – مسند يد خلفي – قفل مركزي – مرأه داخلية بخاصيه التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10 بوصة – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».