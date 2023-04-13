سعر ومواصفات «شانجان CS35 بلس» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «
أسعار شانجان CS35 بلس
|الفئة
|السعر
|Elite
|800
|PREMIUM
|850
|FLAGSHIP
|910
وتنتمي «شانجان CS35 بلس» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو” بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر.
وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات وتجهيزات الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – مساعد الفرامل الفجائية BA- توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – انظمة المساعدة على التلال HA – فرامل يدوية كهربائية EPB – أنظمة مراقبة الاطارات – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – كيف النقاط العمياء – نظام إيموبليزر ضد السرقة».
وزودت طرازات «شانجان CS35 بلس» ببعض الكمياليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط رياضية 18 بوصة للفئة الأعلى».
ودعمت السيارة ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – مسند يد خلفي – قفل مركزي – مرأه داخلية بخاصيه التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10 بوصة – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».