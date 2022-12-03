سعر ومواصفات سيارة «كيا اكسيد 2022» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا»، عن أحدث أسعار سيارات كيا اكسيد موديل 2022 والتى يتم تقديمها عبر فئتين داخل السوق المحلية.

أسعار كيا اكسيد

الفئة السعر القديم السعر الجديد مقدار الفروقات High line 539.9 699.9 160 TOP Line 589.9 759.9 170 القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «اكسيد» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 160 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 253 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4395 مم العرض 1826 مم الارتفاع 1495 مم سعة خزان الوقود 50 لتر سعة الشنطة الخلفية 426 لتر

مواصفات كيا اكسيد

دعمت سيارات «كيا اكسيد» موديل 2022 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وسائد جانبية مدمجة بالمقاعد، وسائر هوائية، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، وأنظمة تدعيم الفرامل، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ومانع إدارة المحرك».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مثبت سرعة، ومصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة تعمل عند إدارة المحرك، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، حساسات مطر، ومرايات جانبية كهربائية، وحواجز أتربة، زجاج مظلل للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي، وتحكم عن بعد في غلق وفتح السيارة، وإمكانية تغير نظام القيادة، وكاميرا خلفية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة من الجلد، وجنوط رياضية 18 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “مكيف هواء مع وجود مخارج خلفية، وشاشة عدادات ملونة 4.2 بوصة، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومخرج USB مدخل AUX، وبلوتوث، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وخاصية التحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة، مرآة ذاتية التعتيم، ومسند يد امامى من الجلد، والتحكم في ارتفاع مستوى المقاعد الأمامية، وغيرها».

وتزيد – الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والمواصفات الإضافية ومنها «حساسات ركن خلفية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وإشارات بالمرايات الجانبية LED، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، مفتاح ذكي – زر تشغيل / إيقاف المحرك، وتحكم كهربائي في فتح وغلق الشنطة الخلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومكيف هواء ثنائي التبريد، وشبكة أمامية بالكروم اللامع، ودواسات ألمنيوم معدنية، وفرش داخلي باللون الأصفر، وغيرها».

ألوان كيا اكسيد

تقدم طرازات «اكسيد» موديل 2022 عبر مجموعة من الألوان المختلفة داخل السوق المحلية كالتالي؛