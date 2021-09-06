سعر ومواصفات سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 365 إلى 430 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، أسعار سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 365 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART PLUS» بنحو 380 ألفًا، والفئة الثالثة «MODERN» بـ405 آلاف، والفئة الرابعة «ADVANCED» بنحو 430 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

وينتمى طراز «كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4300 مم العرض 1790 مم الارتفاع 1620 مم سعة الشنطة الخلفية 433 لتر

مواصفات هيونداي كريتا 2022

زودت سيارات «هيونداي كريتا» موديل 2022 بالعديد من المواصفات ووسائل الآمان «الوسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات إلكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية، وشاشة عدادات 3.5 بوصة، مكيف هواء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، وخاصية التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم، وسبويلر خلفي، وزجاج معتم خلفي».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (راديو FM – شاشة وسائط 3.8 بوصة – مدخل USB – بلوتوث)، وغيرها.

هيونداي كريتا 2022

تقدم طرازات «هيونداي كريتا» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «فرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية، ونظام تحذير المسافات، وحساسات إضاءة، وشاحن لاسلكي، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعومة بالربط على أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وغيرها».

ودعمت سيارات «كريتا» الفئة الثالثة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي يسمح بدخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، وغيرها».

تحتوى طرازات «كريتا» الفئة الرابعة على كافة التجهزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED، وغيرها».