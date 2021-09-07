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سعر ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت HCI» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 260 إلى 300 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 5:50 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 5:50 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وهافال، وشانجان» فى مصر، عن أسعار سيارات «هيونداي أكسنت HCI» موديل 2022 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 260 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 280 ألف جنيه، والفئة الثالثة «SMART FUN» بـ280 ألف جنيه، والفئة الرابعة «SMART PLUS» بـ300 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ينتمي طراز «أكسنت HCI» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 132 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100كم / ساعة، في غضون 11.1 ثانية.
ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4440 مم
العرض1729 مم
الارتفاع1460 مم
سعة الشنطة الخلفية480 لتر
هيونداي اكسنت HCI

مواصفات هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

تقدم سيارات «هيونداي أكسنت HCI» الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها «خاصية منع تشغيل المحرك، مصابيح ضباب، وجنوط 15 بوصة، ومصابيح أمامية باضاءة الهالوجين، وشبكة أمامية وسوداء، وزجاج فامية خلفي، مرايات كهربائية الضبط مع وجود وإشارات جانبية LED، ومكيف هواء يدوي».

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ودعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية، راديو، شاشة وسائط 3.8 بوصة، بلوتوث، مخرج 12 فولت، ومفتاح ريموت، وغيرها».

هيونداي اكسنت 2022

هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

زودت طرازات «أكسنت HCI» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، وفرامل دسكات خلفية».

تحتوى سيارات «أكسنت HCI» الفئة الثالثة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بجانب بعض الكماليات الأخرى ومنها «مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وغيرها».

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تقدم طرازات «أكسنت HCI» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «جهاز تحذير المسافة الخلفية، وإطار طوارئ، ومثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها».

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بقلم المال - خاص

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