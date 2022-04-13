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سعر ومواصفات سيارات «نيسان سنترا» موديل 2023

تقدم بأسعار تبدأ من 337.5 ألف جنيه
أحمد عوض 12:54 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 12:54 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 الفئة الأولى «Base» بقيمة بلغت 337.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Upper» بـنحو 355.5 ألفًا، والفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» بـ374.4 ألفًا والفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» بـ378.4 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4615 مم
العرض1760 مم
الارتفاع1495 مم
سعة الشنطة الخلفية510 لترات
نيسان سنترا 2023

مواصفات نيسان سنترا 2023

زودت سيارات نيسان سنترا موديل 2023 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

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ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

عيوب نيسان سنترا 2023

تقدم طرازات «سنترا 2023» ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».

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سعر نيسان سنترا 2023
نيسان سنترا 2023
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بقلم أحمد عوض

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