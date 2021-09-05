سعر ومواصفات سيارات «نيسان سنترا» في مصر

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أسعار سيارات «نيسان سنترا» موديل 2021 الفئة الأولى «BASE» بقيمة بلغت 292.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «UPPER» بنحو 310 آلاف، والفئة الثالثة «SV» بـ314.4 ألفًا، والفئة الرابعة «SV/W-O» بـ318 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ينتمي طراز «نيسان سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4615 مم العرض 1760 مم الارتفاع 146 سم سعة الشنطة الخلفية 510 لترات

مواصفات نيسان سنترا 2021

تقدم سيارات «نيسان سنترا» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق”.

تحتوى على بعض التجهيزات الأخرى “عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق، وتضمنت خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية، وشاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات، وغيرها”.