سعر ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» فيس ليفت موديل 2022 (فيديو)

تقدم بأسعار تبدأ من 425 إلى 540 ألف جنيه لمختلف الفئات

المال خاص

حددت أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» فيس ليفت موديل 2022 الفئة الأولى «Insport» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 455 ألفًا، والفئة الثالثة «Instyle» بـ490 ألفًا، والفئة الرابعة «Infinity» بنحو 540 ألف جنيه في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ميتسوبيشي» في مصر.

ينتمي طراز «ميتسوبيشي إكليبس كروس» لفئة السيارات الرياضية متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4405 مم العرض 1805 مم الارتفاع 1685 مم سعة الشنطة الخلفية 405 لترات

مواصفات ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

دعمت سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، نظام الثبات الإلكتروني، ومساعدة عند صعود المرتفعات HAC، ونظام التحكم في الجر، وخاصية الثبات عند الدوران والمنحنيات، ومثبت سرعة، ومانع تشغيل المحرك للحماية ضد السرقات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط 18 بوصة، وسبويلر خلفي مع مصباح توقف LED، زجاج معتم جانبي وخلفي، ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط لعرض البيانات، ومكيف هواء، وغيرها».



ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022

تقدم طرازات «إكليبس كروس» فيس ليفت موديل 2022 الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها « طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، قضبان سقف باللون الأسود، ومصابيح ضباب أمامية LED، وكاميرا خلفية، وغيرها».

زودت سيارات «إكليبس كروس» الفئة الثالثة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «حساسات للركن، وبدالات لتغير السرعات من خلال عجلة القيادة، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، وغيرها».

تحتوى طرازات «إكليبس كروس» الفئة الرابعة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ورادار أمامي، ونظام أوتوماتيك للتحكم في الإضاءة العالية AHB، وحساسات مطر، وغيرها».