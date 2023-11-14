سعر ومواصفات سيارات «كيا سورينتو» موديل 2023

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، وكيل «كيا» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات كيا سورينتو موديل 2023 والتى يتم تقديمها عبر فئتين فى السوق المحلية.

أسعار كيا سورينتو 2023

الفئة السعر Topline 2 مليون و900 ألف جنيه

وتزود طرازات كيا سورينتو بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو” ينتج قوة 230 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ودعمت السيارة بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانغلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – وسائل مساعدة للاتزان – مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام تنبيه السائق – مساعد فرامل اليد – تشغيل محرك السيارة عن بعد».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، منها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًا – إضاءة داخلية – تكييف ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيًا – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة من خلال عجلة القيادة – مرآ داخلية بخاصية التعتيم الذاتى – عجلة قيادة متعددة الوظائف – فتحة سقف بانوراما».

وزودت «سورينتو» بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، من أبرزها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – مرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية – زجاج معتم – مخارج عادم مزدوجة – جنوط 19 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “8 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 10.25 بوصة مع إمكانية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي” – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاحن محمول لاسلكي – وغيرها».