سعر ومواصفات سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 360 إلى 367 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2022 الفئة الأولى «A/T 1 Tone» بقيمة بلغت 360 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T GLX 2 Tone» بنحو 367 ألف جنيه في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

ينتمي طراز «فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.5 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4175 مم العرض 1775 مم الارتفاع 1610 مم سعة الشنطة الخلفية 375 لتر

مواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2022

زودت سيارات «سوزوكي فيتارا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

دعمت ببعض التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة»

سوزوكي فيتارا 2022

تقدم طرازات «فيتارا» ببعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية».

كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».